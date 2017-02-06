Деньги из воды
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Деньги из воды

06.02.17

Деятельность финансовой пирамиды в Иркутской области остановили полицейские. Злоумышленники продавали акции несуществующего завода в Байкальске. Организаторы потребительского кооператива даже проводили он-лайн экскурсии по будущему производству. Когда желающие подзаработать не получили денег, они обратились в полицию. Свою деятельность кооператив «Байкал » осуществлял в 27 городах России — это Самара, Томск, Улан-Удэ, Хабаровск, Тюмень и другие. В кооперативе состояло более 700 пайщиков. По предварительным данным от них было получено 11 миллионов рублей.

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