Федеральное финансирование для иркутских ученых

Более 80 млн. рублей из федерального бюджета в этом году получили иркутские ученые. Деньги направлены на реализацию интеграционных проектов. Об этом сегодня рассказал руководитель иркутского научного центра СОРАН Игорь Бычков. В частности, ученые сейчас разрабатывают новые лекарственные препараты, а также занимаются моделированием чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера — что особенно актуально с учетом сейсмоопасности Приангарья. Всего реализуется 10 проектов. Как отметил Игорь Бычков, у сотрудников иркутского научного центра есть и другие открытия, некоторые из них обещают стать научной сенсацией.

Игорь Бычков, научный руководитель ИНЦ СО РАН

В этом году установлено абсолютно точно, и наши геологи докладывали об этом на общем собрании академии наук — когда-то у нас действительно был единый континент. И этот континент уже не просто картинка, не просто домыслы, как пазлы мы в детстве собирали, наши континенты — это действительно так и было. И сегодня это одним из наших сотрудников, директором института земной коры, опубликовано в соавторстве в высококлассном журнале.

Одним из главных событий года, по словам Игоря Бычкова, стало получение премии правительства России за достижения в области науки и техники. Лауреаты — сотрудники Института систем энергетики имени Мелентьева. Их разработки позволят строить в регионе солнечные станции, а также переходить на использование биоотходов вместо нефтяного топлива.