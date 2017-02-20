Благодарности мэра Иркутска — активистам

Благодарности мэра Иркутска — активистам20.02.17
70 активистов общественного движения «Алкоголю нет» сегодня получили благодарственные письма мэра Иркутска. Дмитрий Бердников поблагодарил их за активную жизненную позицию и личный вклад в развитие городского сообщества. Так, активисты движения принимали участие в предотвращении распространения метилосодержащего косметического средства «Боярышника», из-за отравления которым в декабре прошлого года в областном центре скончались 77 человек. Кроме того, Дмитрий Бердников отметил, что, в том числе, и благодаря работе активистов движения преступность в городе снизилась вдвое.
Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска
Это серьезная большая работа. И мы ее сейчас должны культивировать — вместе с руководством полиции, с прокуратурой. Мы должны найти возможность усилить ваш статус. Потому что меньше работы не будет.
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