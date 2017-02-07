Отставка главы Бурятии и назначение ВРИО
Главная новость Общество

Отставка главы Бурятии и назначение ВРИО

07.02.17

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын уходит в отставку. Такое заявление он сделал этим утром на пресс-конференции. Отметим, срок полномочий руководителя соседней республики по контракту заканчивается только в мае 2017-го. Он отметил, баллотироваться на третий срок не намерен. Вячеслав Наговицын возглавлял республику с 2007 года.

Вячеслав Наговицын, глава Республики Бурятия

Решать мою судьбу будут вышестоящие товарищи. Я вам сразу отвечаю на вопросы — у меня нет сейчас места, которое я мог бы назвать, что я ухожу. Для чего это делается, ну понятно абсолютно, что будет назначен в ближайшее время исполняющий обязанности.

Тем временем, Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности главы республики Бурятия. Им стал Алексей Цыденов. До назначения он занимал должность заместителя руководителя министерства транспорта России.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.