Отставка главы Бурятии и назначение ВРИО

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын уходит в отставку. Такое заявление он сделал этим утром на пресс-конференции. Отметим, срок полномочий руководителя соседней республики по контракту заканчивается только в мае 2017-го. Он отметил, баллотироваться на третий срок не намерен. Вячеслав Наговицын возглавлял республику с 2007 года.

Вячеслав Наговицын, глава Республики Бурятия

Решать мою судьбу будут вышестоящие товарищи. Я вам сразу отвечаю на вопросы — у меня нет сейчас места, которое я мог бы назвать, что я ухожу. Для чего это делается, ну понятно абсолютно, что будет назначен в ближайшее время исполняющий обязанности.

Тем временем, Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности главы республики Бурятия. Им стал Алексей Цыденов. До назначения он занимал должность заместителя руководителя министерства транспорта России.