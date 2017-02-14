Прошла встреча губернатора с представителями стройотрядов

Стройотрядам Иркутской области помогут в поиске потенциальных работодателей. Поручение об этом заместителю председателя правительства региона Руслану Болотову дал губернатор Приангарья Сергей Левченко. Вопросы занятости молодых людей обсуждались на встрече главы региона с руководителями студенческих стройотрядов.

Космодром «Восточный», мост через Керченский пролив, возведение атомной станции в Челябинской области — молодежь Приангарья в 2016-ом побывала на трёх всероссийских стройках. Об итогах работы руководители студенческих стройотрядов рассказывают губернатору Приангарья Сергею Левченко. Но? не смотря на географию прошлого года, все больше студентов хотят работать на территории региона.

Руслан Манатов, командир Иркутского регионального отделения Российских студенческих отрядов

Большинство из ребят выезжают, к сожалению, за территорию, чтобы трудиться. Это добрая половина, где-то 60-70%. В этом году мы бы хотели и нацелены, чтобы ребята больше трудились и оставались в регионе. Как на территории города Иркутска, так и на территории всей области.

Руководители стройотрядов озвучивают предложение: приглашать на строительство региональных объектов и молодежь из других регионов. Только для начала им нужна помощь областных властей в поиске фирм, которые готовы привлекать на работу стройотряды. По словам губернатора Сергея Левченко, все возможности для этого есть. Тем более, что в этом году на строительство в разных отраслях в Иркутске выделяется рекордная сумма денег.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

Будет самый большой объем строительства в Иркутской области за счет государственных средств. В общей сложности более 15 млрд. рублей вместе с дорогами. Я бы хотел попросить вас, чтобы вы подумали, дали поручения министерству строительства, другим ведомствам, чтобы ребята приняли участие в объектах, которые мы будем здесь строить.

Руслан Болотов, зам. председателя правительства Иркутской области

Если позволите, наверное, мы тогда проведем общее собрание. Пригласим ребят и представителей потенциальных подрядных организаций, работающих на территории Иркутской области. Которые сегодня работают по гос. контрактам и могут быть потенциально привлечены.

По словам Руслана Болотова, помимо строительства крупных социальных объектов, запланированных на этот год, студенты смогут поучаствовать в капитальном ремонте школ и детских садов.