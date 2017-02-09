Автомобили с традиционными коробками передач могут остаться в прошлом. Инженер из Братска усовершенствовал двигатель.

С виду — обычный двигатель. Но опытный водитель или механик сразу заметит неладное. Здесь нет коробки передач. Инженер Игорь Долматов считает, что она вообще не нужна. В его инновационном проекте — это главная особенность. Изобретатель из Братска создал схему компоновки, которая, по его мнению, добавит долговечности, позволит удешевить производство и экономить топливо. А главное — сможет избавить грузовики от массивных многоступенчатых коробок передач.

Игорь Долматов, инженер

Грузовые автомобили полностью исключены из режима плавности передачи крутящего момента. Вот эта модель показывает, что для того, чтобы производить крутящий момент влево или вправо, не обязательно иметь коробку передач, сцепление, и ступени заднего хода. А можно сделать по-другому.

Как можно по-другому Игорь Долматов сначала спроектировал на бумаге, затем собрал команду единомышленников и воплотил проект в жизнь. Работа колеса модели, соответствует скорости автомобиля в 130 км/ч. Действующую модель собирали почти год.

Роман Коржов, инженер-программист

И споры были, и неправильные решения оказались технические. Но, как обычно, в споре рождается истина. И в конце концов родился продукт.

Изобретение братского инженера, хоть и упростило конструкцию, само по себе, непростое. За работу всех элементов отвечает электроника. Такая конструкция может оказаться полезной для грузовиков и спецтехники: тракторы, бульдозеры, экскаваторы, подъёмники. Сейчас инженер работает над тем, чтобы дифференциальный двигатель внутреннего сгорания можно было применять и в автомобилях с коробкой-вариатором.

Игорь Долматов, инженер

Нынешние коробки передач, в которых находится вариатор, они используются, по моему личному мнению, процентов на 50, и не больше. Вариаторы, я считаю, можно использовать гораздо шире. У меня есть для этого наработки. Но нужно, чтобы на это внимание обратили предприниматели.

Игорь Долматов своё изобретение запатентовал. Осталось только показать миру и найти возможность практического применения.