Прошла первая в 2017 сессия Законодательного собрания

Программа социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года принята на сессии Законодательного собрания в первом чтении. Документ включает в себя планы по развитию основных отраслей экономики и социальной сферы. Однако у депутатов проект вызвал вопросы. Какие — расскажет Галина Тюрнева.

Вот этот многостраничный документ на столе министра экономического развития Приангарья — проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области. Сам Антон Логашов за трибуной представляет концепцию того, как будет развиваться Иркутская область в ближайшие 13 лет.

Антон Логашов, зам. председателя правительства – министр экономического развития Иркутской области

Перед разработкой стратегии был проведен анализ социально-экономического положения региона, проблем и факторов развития, а также основные результаты реализации ПСЭР в период 2011- 2015 годов. Исходя из анализа недостигнутых целей программы, была определена стратегическая цель — повышение качества жизни населения Иркутской области. Для достижения данной цели необходимо обеспечить устойчивое и качественное развитие человеческого потенциала.

Для этого необходимо развивать социальную сферу — обеспечить население жильем, достойным образованием, доступной медициной, создать условия для молодежи, уделить внимание развитию физкультуры и спорта. А параллельно работать над ростом экономики — поддерживать бизнес, науку и инновации, привлекать инвестиции. Вся область поделена на зоны — их шесть, в каждой свои приоритетные отрасли развития экономики. Например, на юге региона, в Саяно-Иркутской опорной территории развития — это высокотехнологичные производства, газохимия, фармацевтика, туризм. Предполагается, что к 2030 году в Приангарье будет создано более 43 тысяч новых рабочих мест, валовый региональный продукт вырастет на 81%, в Иркутской области пройдет вторая индустриализация, будет реализовано несколько сотен инвестиционных проектов. Депутаты отмечают: в документе не хватает конкретики.

Наталья Дикусарова, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Иркутской области (фракция «Единая Россия»)

Я считаю, что вы должны быть готовы на 80% исправить стратегию, чтобы там появилась конкретика, а план уже потом, пожалуйста, расшифровывайте. Делаем мы пять школ в год — значит, мы должны это прописать, сколько капитальных ремонтов мы делаем в год, чтобы количество мест увеличить, чтобы в односменный режим пройти — прописывайте это в стратегии до 2030 года. И мы тогда увидим, когда это все произойдет.

Почти час докладчику задавали вопросы: каждый депутат — по своей территории и своему профилю. Документ сравнивали с программами социально-экономического развития других субъектов. Председатель Законодательного собрания Сергей Брилка отметил: например, в Татарстане аналогичная концепция — гораздо амбициознее, к ее созданию привлекали, в том числе, и иностранных экспертов. В Приангарье же документ необходимо доработать с учетом всех озвученных сегодня требований.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области (фракция «Единая Россия»)

Останавливаться нам нельзя, но надо понимать — губернатор тоже должен быть с нами, мы должны это вместе обсуждать, мы должны решение на мартовской сессии вместе принимать. Нам нужно и к вопросам стратегического планирования и тактического планирования подходить вместе и очень серьезно.

В первом чтении стратегию приняли, во втором рассмотрят на сессии в марте. Сегодня депутаты также приняли ряд социальных законов. Так, теперь региональный материнский капитал можно будет потратить на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. Также решено проиндексировать на величину инфляции размер выплат на содержание детей, находящихся под опекой и попечительством — до 5200 рублей.