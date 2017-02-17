За отопление придется доплатить

Доплата за отопление. Тысячи иркутян получили квитанции с перерасчетом за тепло по итогам 2016-го года. Суммы доначисления колеблются от 500 до 5000 рублей. В чём причина, и с какими ещё изменениями столкнулись иркутяне, расскажет Татьяна Веретина.

Февральская квитанция на оплату ЖКХ иркутянку Людмилу Сергееву заставила вспомнить азы математики. Начисления за жилищные и коммунальные услуги — каждую графу женщина пересчитала и сравнила.

Людмила Сергеева, жительница г. Иркутска

По квитанции и говорю, я еще что-то понимаю, я еще могу разобраться. И то, я разобраться не могу. А есть жители, которые вообще ничего не понимают.

В феврале иркутяне, чьи дома обслуживают «Северное», «Западное» и «Южное» управления, впервые получили квитанции нового образца. На них — коммунальные и жилищные услуги вынесены в отдельные графы. Над каждой — название ресурсоснабжающей организации. По словам специалистов, это обеспечивает прозрачность платежей. Потребитель вносит деньги на счет поставщика. При этом дополнительно ходить никуда не надо.

Андрей Харитонов, зам. директора по сбыту Иркутской энергосбытовой компании

Сейчас один лист — вот баланс целиком по вашей квартире. Все платится в одном месте, где вы раньше привыкли. Все так и остается. Где вы раньше получали справочную информацию, телефоны, адреса, явки — это все в квитанции указано. Ничего нового с точки зрения куда-то бежать нет.

Но иркутян больше смутили не новые графы — а суммы, указанные в них. В разы выросла плата за отопление. По словам генерального директора ассоциации «Содружества ЖКХ» Михаила Дамешека, в первую очередь это связано с погодными условиями.

Михаил Дамешек, генеральный директор межрегиональной ассоциации «Содружество ЖКХ»

В этом же году зима была относительно холодная по сравнению с предыдущими периодами. Поэтому в каких-то случаях, нельзя сказать, что в 100 процентах случаев, но в процентах 70 случаев жители получили доначисления. Кто-то получил уменьшение, но в основном жители получили доначисления. Но это связано только с погодными условиями.

Сумма доначислений за обогрев многоквартирного дома составляет от 500 до 5000 рублей. В среднем — 15 рублей за квадратный метр.

Олег Устьянцев, эксперт по экономическим вопросам межрегиональной ассоциации «Содружество ЖКХ»

Нет двух одинаковых домов. Показатели энергопотребления у всех домов разные. Может, незначительно, но они отличаются. Зависит от того в каком состоянии находится многоквартирный дом, от того, какие мероприятия раньше провела по энергосбережению управляющая компания, какие не провела.

По словам специалистов, установка собственных сроков отопительного сезона для того или иного дома — самый простой способ снизить счета за отопление. Решение об этом должны принимать жильцы на общедомовом собрании.