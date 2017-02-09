Задержан мэр Тайшетского района. Александра Величко подозревают в совершении мошеннических действий, которые связаны с отчуждением муниципального имущества. Предварительным следствием установлено, что Александр Величко в 2013 году, будучи директором одной из коммерческих организаций, оформил право собственности на артезианские скважины. Они были построены за счет субсидии, полученной администрацией Тайшетского городского поселения. Напомним, 3 февраля был задержан мэр Казачинско-Ленского района по подозрению в получении взятки.