Задержан мэр Тайшетского района
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Задержан мэр Тайшетского района

09.02.17

Задержан мэр Тайшетского района. Александра Величко подозревают в совершении мошеннических действий, которые связаны с отчуждением муниципального имущества. Предварительным следствием установлено, что Александр Величко в 2013 году, будучи директором одной из коммерческих организаций, оформил право собственности на артезианские скважины. Они были построены за счет субсидии, полученной администрацией Тайшетского городского поселения. Напомним, 3 февраля был задержан мэр Казачинско-Ленского района по подозрению в получении взятки.

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