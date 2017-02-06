Зам. мэра района — под стражу на два месяца

Зам. мэра района — под стражу на два месяца06.02.17
Заместителя мэра Казачинско-Ленского района заключили под стражу на два месяца. Такое решение вынес суд. Артем Аносов был задержан при получении взятки в особо крупном размере — 2,5 миллиона рублей. По версии оперативников — это деньги за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по строительству полигона твёрдых бытовых отходов. Также по подозрению в совершении этого же преступления был задержан мэр Казачинско-Ленского района. Александру Абраменко мера пресечения пока не избрана.
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