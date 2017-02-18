Жители области подали 550 заявлений о банкротстве

Свыше 550 заявлений о банкротстве физических лиц рассмотрено в Иркутской области. Это данные за 2016 год. Их озвучили сегодня на заседании Арбитражного суда региона. В целом количество рассмотренных дел по экономическим спорам возросло на 12 процентов. По словам председателя Арбитражного суда Батраза Алдатова, в 2016 году заключено 538 мировых соглашений. Это на 6 процентов ниже, чем в 2015-ом. Урегулировать вопросы «по-хорошему» удалось только в 3% случаев.

Батраз Алдатов, председатель арбитражного суда Иркутской области

Люди не готовы уступать друг другу. Вот как мы говорим, в цивилизованных странах в большинстве стран начинается от 70% дел, даже есть 90 % дел, которые заканчиваются мировыми соглашениями. В России в целом такое положение. А у нас 2,8 процента дел закончились мировым соглашением.

В 2016 году Арбитражный суд Иркутской области запустил оптимизацию. В ведомстве проводится мониторинг электронного распределения дел между сотрудниками, внедрена подача исковых заявлений через интернет.

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