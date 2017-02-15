Семь дней будем отмечать восьмидесятилетие Иркутской области
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Семь дней будем отмечать восьмидесятилетие Иркутской области

15.02.17

План мероприятий утвердили на организационном комитете, который возглавляет губернатор Приангарья Сергей Левченко. Праздник начнется с открытия фестиваля духовности и культуры «Сияние России» 24 сентября. Двадцать седьмого сентября — в день образования Приангарья — во всех муниципалитетах одновременно пройдет большой флешмоб. Участие в нем примут сотни человек. В Иркутске состоится концерт, на который планируется пригласить делегации из городов-побратимов. В целом, праздничные мероприятия начнутся задолго до юбилея области. В Усть-Илимске и Братске с гастролями выступит Губернаторский симфонический оркестр. Летом в честь 80-летия Приангарья пройдет презентация региона в Москве.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области  

Есть принципиальные договоренности о проведении Дней Иркутской области в Совете Федерации и Государственной Думе. Мы договорились с мэром Москвы Сергеем Собяниным по поводу выделения площадок для наших артистов.

Дни Иркутской области в Москве откроются концертом с участием известного пианиста, иркутянина Дениса Мацуева. Актеры драматического театра имени Охлопкова на сцене одного из столичных театров покажут спектакль «Прощание с Матерой». А в музеях пройдут выставки о писателе Валентине Распутине и святителе Иннокентии.

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