Журналист Иркутска расскажет об этнографической экспедиции в села Корсук и Гаханы Эхирит-Булагатского района

Для чего нужны носки без пяток и варежки без пальца, как называются особые носочки для новорожденного и обязательно ли прясть овечью шерсть, чтобы делать из нее прочные и теплые вещи? Об этом расскажет статья «Подарок с дыркой» в иркутской газете «Копейка». Журналист Ольга Игошева побывала в составе этнографической экспедиции в селах Корсук и Гаханы Эхирит-Булагатского района и привезла оттуда душевный материал, такой же теплый, как те вещи, о которых он написан. Мастерицы научили Ольгу приемам старинного вязания деревянным крючком и даже подарили овечью шерсть.

Ольга ИГОШЕВА, ЖУРНАЛИСТ и ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ «КОПЕЙКА»: Я узнала, что в ХХ веке в бурятских деревнях было очень распространено вязание именно носочков и варежек из непряденой овечьей шерсти. Этим занимались все женщины в любом возрасте. И со временем это ушло в прошлое. Я хочу, чтобы об этом узнало больше людей, потому что это — наша история, эЭто наше наследие. Так жили наши предки, и мы не можем об этом забывать.

Как рассказывает Ольга, мастеров, которые владеют старинными техниками, осталось совсем немного. Подробно о забытом умении и старых названиях читайте в газете «Копейка», материал доступен также в интернете на сайте издания.