Жителям области предлагают принять участие в фотоконкурсе «Ледяная сказка Байкала-2019»

А вы сфотографировали красоты зимнего Байкала? Тогда участвуйте в фотоконкурсе «Ледяная сказка Байкала-2019». Прием работ уже начался. Необходимо сделать фотографию себя, друзей, родственников на фоне зимнего Байкала, выложить у себя на странице в Instagram или «Вконтакте» с указанием геолокации и хэштега #ледянаясказкабайкала. Условие: от одного участника принимается одна фотография. Также конкурсант должен быть подписан на профили в соцсетях «Байкальский дед Мороз» и «Детская Библиотека Слюдянка». Фото принимаются до 25 февраля. Имена победителей озвучат 2 марта на церемонии открытия межрегионального фестиваля зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала» в Слюдянке.