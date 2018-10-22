Жители Ангарска зажгли свечи в память о погибших в Керчи

Напомним, трагедия произошла в Политехническом колледже, в результате которой погибли 20 человек.

Один из студентов открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. Как сообщили организаторы акции — «Волонтеры Победы», сначала собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, после чего жители города нефтехимиков зажгли лампады. Мероприятие прошло памятника «Голуби Мира» возле музея Победы. Некоторые жители принесли также мягкие игрушки и белые шары.