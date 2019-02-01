Житель Иркутской области добивался российского гражданства более 50 лет

Жить в России и не иметь российского гражданства. Более 50 лет Станислав Жизневский, который переехал из Польши в Иркутскую область, добивался права стать россиянином. И добился. Все подробности в следующем материале.

Эта последняя фотография семьи Жизневских перед переездом из Польши в Россию. На ней еще молодая мать, шесть братьев и сестер и сам Станислав. Не хватает только главы семейства. В том году он навсегда остался на своей Родине. Но перед смертью с жены взял слово, что все дети останутся с ней. Обет она не нарушила: в 1967 году вернулась с семью детьми в поселок Жилкино Иркутской области. Тогда еще 14-летний Станислав не представлял, что для того, чтобы стать гражданином страны, в которой он родился, ему понадобится более 50 лет.

Станислав ЖИЗНЕВСКИЙ, ЖИТЕЛЬ г. БАЙКАЛЬСКА: Я писал заявление. Обращался в органы милиции в Байкальске, писал заявление, что я хочу принять российское гражданство. А они с ухмылочкой раз это заявление подкинули и все. Даже не взяли его. Могли бы взять, написать, что я приходил. Не взяли и все. Ты гражданин Польши и все.

Так и остался уроженец Приангарья Станислав Жизневский польским подданным на целых 35 лет. Но все это время не уставал биться за право стать россиянином. В 2002-м у Станислава Вацловича полностью сгорел дом. В огне он потерял все имущество, уничтожены были и документы. Так он остался не только без гражданства, но и без личности как таковой. Пытался восстановить паспорт, но везде получал отказ. Единственное, что ему предлагали, — это выехать в страну, гражданином которой он является. Правда, как сделать это без документов, никто не уточнил.

Станислав ЖИЗНЕВСКИЙ, ЖИТЕЛЬ г. БАЙКАЛЬСКА: Я на следующий день пошел в милицию, мне сразу штраф 1000 рублей выписали. И все, говорят, где у тебя виза и миграционная карта? Я здесь живу с 1967 года. Какая виза? Мне говорят: у тебя должна быть виза и миграционная карта. Я даже не знаю, что такое миграционная карта.

Но были люди, которые не остались равнодушными к чужой беде. Весной 2018 года Станислав Жизневский обратился за помощью в общественную приемную депутата Государственной Думы от Иркутской области Михаила Щапова.

Елена МИХАЛЕВА, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ МИХАИЛА ЩАПОВА: Были переданы документы Михаилу Викторовичу — обращение от Жизневского. И потом, когда я ознакомилась с одним только обращением, я попросила принести его остальные документы, ответы, с кем он вел переписки, какие были ответы. Все проанализировали. И в июне месяце мы написали подробное письмо на имя министра внутренних дел Александра Владимировича Колокольцева. В письме содержалась просьба, чтобы Жизневскому выдали паспорт ВНЖ, не выезжая за пределы Российской Федерации.

И вот тот долгожданный день. Спустя 35 лет борьбы наш герой приехал в Слюдянку, чтобы получить вид на жительство, который позволит ему законно проживать на родине. Теперь россиянин Станислав Вацлович сможет, как и все, получать пенсию и, наконец, исполнить давнюю мечту: побывать на могиле отца и увидеть родных.

Станислав ЖИЗНЕВСКИЙ, ЖИТЕЛЬ г. БАЙКАЛЬСКА: Я хочу вообще российское гражданство принять. Зачем? Я не собираюсь туда ехать. У меня мечта съездить туда напоследок. Съездить повидаться с сестрой, братом. Сестра постоянно говорит: ну приди ты ко мне в гости. На могиле побывать у отца с матерью.

Паспорт будет готов через неделю. И тогда у Станислава Жизневского, наконец, начнется новая жизнь.