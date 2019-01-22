Заявления на ежемесячные выплаты из маткапитала принимает Пенсионный фонд
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Заявления на ежемесячные выплаты из маткапитала принимает Пенсионный фонд

22.01.19

Еще одно заявление на материнский капитал нужно подать тем, кто выбрал ежемесячные выплаты. Их размер зависит от ряда показателей. В Иркутской области сумма в среднем чуть больше 10 тысяч рублей. Вместе с заявлением необходимо предоставить пакет документов. Напомним, ежемесячные выплаты из маткапитала могут получать семьи с низким доходом, в которых второй ребенок появился после 1 января прошлого года. Пособие родители могут получать, пока новорожденному не исполнится полтора года. Заявление необходимо подать в Пенсионный фонд России, а также на его сайте через личный кабинет и в МФЦ. В Иркутской области в 2018 году правом получения ежемесячной выплаты из средств материнского капитала воспользовались 712 семей. Общая сумма средств, выплаченная им в 2018 году, составила более 56 млн рублей. В первую неделю 2019 года поступило 16 заявлений на получение выплаты.

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