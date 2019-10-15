Все услуги ЖКХ — в одной платежке

Такой законопроект сейчас рассматривают в кабинете министров России, и правительство намерено его поддержать. Цель — увеличить сборы платежей с населения и усилить контроль обоснованности тарифов, сообщает газета «Известия». Предположительно, в новом платежном документе будут строки за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, капремонт и вывоз мусора. Для этого согласно законопроекту нужно будет создать новые структуры — «расчетные центры». Ресурсники и управляющие компании будут заключать с ними договоры на обслуживание, конечно, платное. Это может, в свою очередь, привести к росту тарифов, предупреждают эксперты.