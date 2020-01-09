Восемь сокращенных рабочих недель ждут россиян в 2020 году

Роструд опубликовал производственный календарь. Ближайшие длинные выходные предстоят нам в феврале в честь Дня защитника Отечества. Отдыхать будем с 22 по 24. Затем последует Международный женский день, так что свободными от работы станут 7, 8 и 9 марта. Марафон из праздничных выходных ожидает в мае: с 1 по 5 и с 9 по 11. День России, 12-е июня, выпадает на пятницу, а значит, и в этом случае будут сразу три свободных дня. А вот День народного единства, 4 ноября, подарит один выходной в середине рабочей недели.