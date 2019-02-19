Вопросы лесного комплекса обсудили на депутатских слушаниях в Заксобрании области
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Вопросы лесного комплекса обсудили на депутатских слушаниях в Заксобрании области

19.02.19

Слушания провел спикер регионального парламента Сергей Сокол. Он отметил: одна из актуальных проблем — это криминальная деятельность в лесу. Под видом санитарных мероприятий незаконно заготавливают древесину. Также актуальной сейчас становится подготовка к пожароопасному периоду.

 

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Лесные пожары — это уже как сезонные простудные заболевания. Как ни старайся, как ни готовься к ним правительство, лес горит каждый год, статистика у нас неутешительная. Выгорает тайга. Часто лесные пожары связаны с криминальной деятельностью «черных» лесорубов, ежегодно возбуждаются десятки уголовных дел.

 

Сейчас в регионе заготавливают самый большой в стране объем древесины, отметил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Межведомственное взаимодействие всех заинтересованных ведомств, совместные контрольно-проверочные мероприятия, оперативный обмен информацией и незамедлительное реагирование позволили не только остановить рост объема незаконных рубок, но и добиться его значительного снижения — на 48,5%.

 

Сергей ШЕВЕРДА, МИНИСТР ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это работа не только министерства лесного комплекса, но и правоохранительных органов, которые осуществляли большую работу по задержанию нарушителей. И введение пилотного проекта по маркировке древесины, который позволяет проводить большую аналитику по пунктам приемки и отгрузки древесины, которую мы также предоставляем в правоохранительные органы.

 

По словам Сергея Шеверды, в регионе уже есть налоговая отдача от предприятий лесопромышленного комплекса. Так, в прошлом году по сравнению с 2015-м она увеличилась в 3 раза, в консолидированный бюджет поступило 10 млрд рублей. Растут и налоговые отчисления арендаторов лесных участков. Также, по словам главы министерства, сейчас к запуску готовят три инвестиционных проекта в этой отрасли.

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