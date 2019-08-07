Владимир Путин встретился с семьями, пострадавшими от наводнения в Тулуне

Владимир Путин встретился с семьями, пострадавшими от наводнения в Тулуне07.08.19
Несколько семей, которые пострадали от наводнения в результате еще первой волны паводков в Тулуне, отдыхают в сочинском оздоровительном комплексе «Дагомыс». С ними встретился Владимир Путин. В разговоре он сказал жителям области, что, несмотря на новую волну паводка, все пострадавшие от наводнения дома будут восстановлены.
No Comments so farJump into a conversation
No Comments Yet!You can be the one to start a conversation.