Владимир Путин встретился с семьями, пострадавшими от наводнения в Тулуне

Несколько семей, которые пострадали от наводнения в результате еще первой волны паводков в Тулуне, отдыхают в сочинском оздоровительном комплексе «Дагомыс». С ними встретился Владимир Путин. В разговоре он сказал жителям области, что, несмотря на новую волну паводка, все пострадавшие от наводнения дома будут восстановлены.