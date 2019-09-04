Владельцев беспилотников в России обязали проходить регистрацию оборудования

Утвержденные правительством страны правила учета летательных аппаратов взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов начали действовать. Согласно закону владельцы коптеров и дронов обязаны зарегистрировать средство в Росавиации в течение 10 рабочих дней со дня его приобретения, ввоза в страну или до начала его использования в случае самостоятельной сборки. Подать заявление можно по почте или через портал госуслуг.