Владельцев беспилотников в России обязали проходить регистрацию оборудования

Владельцев беспилотников в России обязали проходить регистрацию оборудования

04.09.19

Утвержденные правительством страны правила учета летательных аппаратов взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов начали действовать. Согласно закону владельцы коптеров и дронов обязаны зарегистрировать средство в Росавиации в течение 10 рабочих дней со дня его приобретения, ввоза в страну или до начала его использования в случае самостоятельной сборки. Подать заявление можно по почте или через портал госуслуг.

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