В Шелехове обсуждают вопрос строительства нового завода

Еще одно вредное производство может появиться в Шелехове. Там сейчас обсуждают вопрос строительства нового завода металлических конструкций. С цехом оцинкования. Волна возмущений уже прокатилась по всему городу.

Дымящие трубы — первое, что бросается в глаза, как только Шелехов появляется на горизонте. Дымовой завесой каждый день город накрывают два гиганта — кремниевый и алюминиевый завод. Три года назад подключился еще цех по сжиганию медицинских отходов. Но, видимо, и этого мало. Здесь планируют построить завод металлических конструкций. С цехом горячего оцинкования. Температура расплава цинка около 450 градусов. Какие химические соединения окажутся в воздухе после такой обработки, страшно представить. Сейчас новость про очередное производство уже вызвала массу негодования в социальных сетях.

Главное преступление вредных производств даже не в том, что они вредные, а в том, что строят не там и ленятся ставить очистки и прочие серьезные защитные барьеры.

Очень много детей стало астматиков. В том числе, и мой! Я категорически против! Рабочие места говорите? А жить, ходить и спать в противогазе что ли?

Строительство завода в черте города обсуждали еще год назад в шелеховской думе. И, видимо, тогда представители тех, кто хочет возвести предприятие, были очень красноречивы. Депутаты согласились на изменение в назначении земельного участка. Правда, сейчас народные избранники заняли другую позицию. С ней солидарен и глава Шелехова. Он отмечает: проект должен обязательно пройти общественные слушания. Их результат, в свою очередь, в дальнейшем повлияет на прохождение экспертизы.

Сергей ЛИПИН, ГЛАВА г. ШЕЛЕХОВА: В администрации будут собираться люди, которые прописаны в городе Шелехове. Задавать вопросы. Обсуждать. И в конечном итоге голосовать за строительство или против. Результат общественных слушаний носит рекомендательный характер, но, как показывает практика, имеет огромное значение.

По норме заводы такого типа должны строить на определенном расстоянии от жилых территорий. Здесь же цех будет находиться в черте города. Мнения жителей разделились.

В городе и так сложная экологическая обстановка, поскольку город и так находится в промышленной зоне. Еще один завод очень повредит экологии. Завод и так дымит сильно, и мне кажется, дети будут страдать. Дети болеют, у меня вот ребенок болеет часто. Положительно. Новые рабочие места появятся, не нужно будет в Иркутск мотаться.

Общественные слушания по вопросу строительства еще одного завода в Шелехове состоятся 14 февраля. А пока альтернативное голосование уже началось в интернете. И его результаты говорят сами за себя.