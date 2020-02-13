В России предложили запретить шуметь днем

Ограничение планируют установить в будни с 13.00 до 15.00. Кроме того, запрет на шум могут ввести в выходные и праздничные дни. Соответствующие поправки Совет Федерации в ближайшее время направит в Министерство юстиции. Смысл идеи в том, чтобы обеспечить семьям с детьми спокойную жизнь. Уже предусмотрены и санкции для нарушителей: для физических лиц — до 3 тысяч рублей, для юридических — до 40 тысяч рублей. А что думают иркутяне об этом нововведении?

— Конечно, хотелось бы более спокойной жизни, но это, наверное, малоосуществимо днем. То ремонт делают, то еще что-то. Поэтому, мне кажется, от этого не сбежишь.

— Ну, извините меня, тогда свои дома, коттеджи стройте. А если ремонт человек делает в квартире? И что ему, с часу до трех ничего нельзя делать?

— Когда дела-то свои делать? Как не шуметь можно?

— То есть вы против?

— Я за то, чтобы не шумели с 11, как обычно, и до утра. А дальше пускай люди делают, что хотят.

— Вот я сейчас работаю, у меня ненормированный день, я на удаленке. То есть я пытаюсь поспать днем. Точно так же, как дети. Я устаю, я работаю ночью иногда. И поэтому пусть не шумят.

— Это просто невозможно. Так же, как и в будние дни. А если у кого-то ребенок маленький, и он орет? Что он, штраф будет платить?

— Бред же полный, правильно? Лучше уж тогда запретить ночью шуметь, чем днем.

— Ночью и так шуметь нельзя.

— Ну и правильно. Тогда вообще получаешься, что никогда и не зашуметь.

— Конечно, шум — это плохо. Особенно маленькие дети, люди пожилого возраста в это время отдыхают. Нужна тишина. Это главное.