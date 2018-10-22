В Приангарье открыли первый технопарк «Кванториум»

Изучать современные технологии и погружаться в мир науки иркутским детям будет проще, и самое главное, интереснее.

Мальчишки и девчонки, а также их родители в ожидании торжественного момента — открытия «Кванториума». В детском технопарке ученики школ со всего города смогут в доступной форме получать самые современные практические знания от преподавателей, которые прошли обучение в инновационном центре «Сколково».

Руслан БОЛОТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Губернатором в прошлом году была поддержана эта идея. Мы выделили порядка 90 миллионов рублей на создание кванториума, что позволило привлечь средства и федерального бюджета в объёме 65 миллионов рублей. Для чего мы всё это с вами делаем? Мы с вами формируем нового человека, нового гражданина России.

Александр ВЕДЕРНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Детям и вашим ребятам хочется пожелать креатива и творчества, потому что какой бы облик не меняла цифровая экономика эмоциональный интеллект всегда будет отличать роботов от людей.

Первыми в здание «Кванториума» заходят воспитанники детской железной дороги. Внутри — рай для юного гика. Молодые учёные и изобретатели работают с управляемой дистанционной камерой, разрабатывают внутреннюю и внешнюю начинку для кнопки вызова проводника. Уже сейчас можно наблюдать, как будет двигаться робот для уборки в вагонах купе. Всего около 100 человек смогут заниматься по 4 направлениям: информационные технологии, промышленный дизайн, геоинформационные системы, виртуальная и дополненная реальность.

Дмитрий ШАХАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО РЖД: Это третий, третье открытие, третья железная дорога. Аналогичный кванториумы открыты в городе Свердловске и в городе Волгограде. Ну а на самом деле цель очень простая — для того, чтобы наши ребята получали не только железнодорожные специальности,а шли в ногу со временем, со всеми изменениями, связанными с цифровизацией, с новыми подходами, с новой инженерной мыслью.

Занятия в технопарке начнутся 1 ноября. А в скором времени планируется открыть ещё «Кванториум-Байкал», который будет рассчитан на большее количество направлений и детей — более 700 мест.