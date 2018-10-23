В одном из зданий сегодня произошел захват заложника

В одном из зданий сегодня произошел захват заложника23.10.18
Такова легенда учений иркутского отряда ОМОН и Управления вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области.
Выстраивается оцепление. В здании заложник, два вооруженных преступника удерживают кабинет на втором этаже. На место учений выехала группа специального назначения ОМОН. Время прибытия — 10 минут. Прежде всего бойцам докладывают обстановку. Принято решение войти в здание через гараж. Оперативники тщательно проверяют каждый уголок, в котором может скрываться потенциальный преступник.
Свои на этаже снова делают доклад: заложник жив. Пока. Дальше помощи ждать не от кого. Придется действовать максимально быстро и точно. Главная цель отряда: не пролить крови. С заданием справляются успешно.
На задержание условных преступников у группы уходит 20 секунд. Заложник в безопасности, оружие ликвидировано. Дальше к работе подключаются психолог и следователи. Отряд особого назначения отправляется на базу. И готовится к новым специальным ситуациям.
Эрик БИХНЕВИЧ — ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ИРКУТСКОГО ОТРЯДА ОМОН УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Будем продолжать готовить своих бойцов. Сегодня, хочется сказать, что глядя на работу совместную нашу, спецподразделения ОМОН и управления вневедомственной охраны, оценку можно поставить отлично. Сработали, действия были правильные, грамотные. Заложник освобожден, то, что и планировалось.
Подобные занятия для бойцов ОМОН и сотрудников управления вневедомственной охраны проводятся каждый месяц. Эти навыки помогают успешно задерживать опасных преступников. Последний реальный выезд Иркутского отряда на специальное задержание был всего неделю назад.
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