В ноябре будем отдыхать три дня подряд

Три выходных в ноябре. Роструд опубликовал календарь и обозначил красные дни в нем. В начале ноября граждан России ждут длинные выходные. День народного единства, понедельник, 4 ноября, будет нерабочим. Таким образом, отдыхать россияне будут со 2 по 4 ноября. Правительство России также утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле. Согласно ему следующий продолжительный период отдыха придется на новогодние праздники. Отдыхать россияне будут 8 дней с 1 по 8 января.