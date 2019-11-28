В Нижнеангарске снесут очистные сооружения, в которые врезался Ан-24

Очистные сооружения, в которые летом врезался самолет, снесут. Здание строили без согласования. Оно стоит в пределах границ воздушных подходов аэродрома. Земельный участок примыкает к взлетно-посадочной полосе. Суд признал ввод в эксплуатацию очистных незаконным. У властей предписание на снос сооружений. Напомним, 27 июня самолет Ан-24 летел из Улан-Удэ в Нижнеангарск. Судно совершило экстренную посадку, выкатилось за пределы ВПП и врезалось в очистные сооружения. От удара произошел пожар. Два человека погибли.