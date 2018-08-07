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В Иркутске произошло возгорание строящегося здания областного суда

07.08.18

Как уточнили в региональном МЧС, в подвале здания загорелся строительный мусор и утеплитель. Пламя полыхало на площади около 70 кв.м.

 

 

 

 

 

 

Для его ликвидации было задействовано три единицы техники и семь человек личного состава. На месте происшествия никто не пострадал. Объект пока ещё не передан на баланс областного суда, находится в ведении подрядчика. На работу структуры происшествие не повлияло. Сейчас на месте возгорания работают дознаватели, им предстоит установить причину произошедшего.

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