В Иркутск вернулись участники заплыва через Байкал

«Мы не покорили Байкал, мы просто попытались обратить внимание на его проблемы». Сегодня в Иркутск вернулись участники заплыва через Священное море. О нем мы рассказывали накануне. Трое непрофессиональных пловцов из Керчи, Москвы и Грозного, по очереди сменяя друг друга, переплыли озеро от поселка Листвянка до села Выдрино. Официально расстояние около 45 километров, однако с учетом течения и волн пришлось преодолеть 53 километра. По словам спортсменов, силы им давала сплоченность. И даже когда первая попытка была из-за шторма остановлена сотрудниками МЧС, участники не сдались.

Заур ЗАКРАИЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ СОВРЕМЕННОГО МЕЧЕВОГО БОЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: Физическая подготовка — это, конечно, важно, но не так как моральная. Вода холодная, иногда ты плывешь и теряешься в пространстве. Думаешь: кто я? что я делаю? Это сказывалось, конечно. И только вот этот моральный настрой, который тебя двигает. Вячеслав ТИМОШЕНКО, ЧЛЕН ИСПОЛКОМА ФЕДЕРАЦИИ САМБО РОССИИ: У нас не было цели покорить Байкал, цели покорить что-то. У нас была у всех цель совершенно другая. Поэтому Байкал и дал такую возможность. А цель — это привлечь внимание к проблеме, которая существует во всем мире, через Байкал. Он известен везде, и его засоряют.

А еще участников заплыва порадовала реакция людей. В соцсетях им пришли сотни сообщений от незнакомцев со словами поддержки и благодарности. Организовать заплыв помог президент клуба закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Александр Бугай. В этот раз он не заходил в воду, но все расстояние прошел на весельной лодке.