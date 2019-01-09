В Ангарске молодой мужчина купил через Интернет пистолет Макарова

Оружие было деактивировано: конструкцию производитель изменил так, чтобы выстрелить боевым патроном из него было невозможно. Этот недостаток местный Кулибин решил доработать самостоятельно — докупил недостающие части и переделал пистолет в боевой. Приобрел и патроны. Дальнейшие действия пресекла полиция. А суд вынес приговор: лишение свободы на два с половиной года и штраф 100 тысяч рублей.