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В Ангарске молодой мужчина купил через Интернет пистолет Макарова

09.01.19

Оружие было деактивировано: конструкцию производитель изменил так, чтобы выстрелить боевым патроном из него было невозможно. Этот недостаток местный Кулибин решил доработать самостоятельно — докупил недостающие части и переделал пистолет в боевой. Приобрел и патроны. Дальнейшие действия пресекла полиция. А суд вынес приговор: лишение свободы на два с половиной года и штраф 100 тысяч рублей.

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