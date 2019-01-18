В 2018 году в Иркутской области пропали более 700 человек

Ушел из дома и не вернулся. Чаще всего это единственное, что могут сообщить родственники пропавших без вести людей. Личные приметы сотрудники полиции и волонтеры собирают в ориентировки. Кого-то находят, некоторые числятся в списках пропавших и по сей день. Сейчас мы просим вас обратить особое внимание на героя репортажа. Возможно, именно вы поможете в его розыске.

Помогите найти человека. Люди, которые сейчас клеят ориентировку с приметами, обращаются за помощью не к кому-то конкретному, а ко всем жителям города. Отец семейства Сергей Ербанов ушел из дома четыре месяца назад и, как это сейчас говорят, пропал без вести. Родственники сломали голову, куда мог уехать одинокий пенсионер? Последним, кто видел пропавшего, был его помощник по фермерскому хозяйству. Сейчас он присматривает за домом и домашним скотом. Рассказал, в последнее время Сергей ходил угрюмый и ни с кем не общался.

Виктор ИВАНОВ, ПОМОЩНИК ПРОПАВШЕГО ФЕРМЕРА: Я, говорит, поехал в Первомайский. А куда дальше, так и не сказал. Расстроенный был, у него какое-то проблемы были.

В доме Сергея Ербанова все осталось лежать на своих местах. Отставной подполковник внутренней службы предварительно собрал все документы. На столе остались пустые обложки. Папка с незаполненным заявлением на заграничный паспорт. Женские сережки. В общем, версий, что стало причиной бесследного исчезновения, много. Внимание нашей съемочной группы привлекла визитница пенсионера. Видно, что мужчина искал юридическую помощь. Повод — приобретение земельных участков в Иркутском районе и на Байкале. Часть кадастровых документов утеряна, часть находится у родственников. Также перед исчезновением Сергей купил автомобиль. Но ушел почему-то пешком.

Немного ясности в эту историю внесла дочь пропавшего пенсионера. Она рассказала, что провалы в памяти у отца уже были. В прошлый раз его помогли найти случайные прохожие. Вот и сейчас она надеется на помощь неравнодушных.

Мария ЕРБАНОВА, ДОЧЬ ПРОПАВШЕГО ФЕРМЕРА: Моя версия, что он потерял память и где-то скитается по городу.

Все это время родственники расклеивают по городу объявления. Опрашивают соседей. Подключили волонтеров. В полиции тоже ведут розыск. Чаще всего в ситуации «пропал и не вернулся» оказываются одинокие пенсионеры, несовершеннолетние либо страдающие от химической зависимости люди.

В 2018-м, как и ежегодно, в Иркутской области пропали более 700 человек. Больше половины нашли живыми и здоровыми. Треть погибла. Часть все еще числится пропавшими без вести. Только за сегодняшний день в полицию поступило четыре заявки на розыск. Позвоните родным, спросите, как у них дела. Возможно, это спасет им жизнь.

Приметы Сергея Ербанова: на вид 60 лет, черты лица азиатские. Ушел из дома в октябре 2018 года в поселке Маркова. Был одет в темную куртку, вязаную шапку, черные брюки, при себе была папка с документами. За достоверные сведения о месте нахождения пенсионера родственники обещают вознаграждение.