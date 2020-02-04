Ужесточить штрафы за нарушения «Закона о тишине» предлагают депутаты Госдумы

Шум ночью может стать дороже. Ужесточить штрафы за нарушения «Закона о тишине» предлагают депутаты Государственной Думы. Сейчас административное наказание в Иркутской области — штраф от 300 до 500 рублей. А если вы мешаете соседям в воскресенье или в праздник, то это может стоить до тысячи рублей. Народные избранники предлагают увеличить штрафы: для жителей от 5 до 50 тысяч рублей, а для собственников кафе или ресторанов — от 50 до 150 тысяч. Напомним, тишина в жилом доме должна быть с 23.00 до 7.00. Проводить ремонт или другие строительные работы можно только с 9.00 до 21.00. Сегодня мы спросили у иркутян, мешают ли им громкие соседи?

— Нет, я в частном доме живу. У меня все хорошо.

— До 23.00 если шумят, то не мешают, а если после, то, конечно, да.

— Не хотелось бы, чтобы ремонтом занимались в выходные дни.

— Большие штрафы исправят?

— Нет, мне кажется, тяжело будет найти в многоквартирном доме того, кто сверлит дрелью.

— Мешают! Шумят, курят в подъезде. У нас законы не работают.

— У нас музыку включают громко, могут и до двух часов.

— Воспитание со школы, с детства к соседям, к друзьям — это более действенно, чем штрафы.

— Совесть должна быть у всех соседей и ничего другого. А у меня нормально, тихо.

— Я вообще против штрафных санкций, тотального запрета, я больше за то, что людей надо воспитывать.