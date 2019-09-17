Уйти в отпуск станет проще

Уйти в отпуск станет проще

17.09.19

Заявление на отпуск скоро можно будет отправлять по электронной почте, а не лично. Такие изменения предлагает новый законопроект. Его уже внесли в Госдуму России. Электронное заявление будет иметь такую же юридическую силу, как и его бумажная версия. Правда, применять новую схему можно будет лишь в том случае, если в трудовом договоре есть пункт об электронном документообороте на предприятии.

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