Учения ФСБ в Братске

Стрельба на автовокзале, угроза взрыва и захват заложников, в Братске бойцы ФСБ провели очередные антитеррористические учения.

Задача тренировки — отработать защиту объектов массового пребывания людей. Сценарий специалисты выбрали самый сложный: захват преступниками переполненного автовокзала. Сразу после получения сигнала тревоги в городе начали контртеррористическую операцию. Дополнительно увеличили безопасность критически важных предприятий. К зданию стянули экстренные службы. Переговоры длились несколько часов. После было принято решение о штурме автовокзала.

Вадим Фоминых, сотрудник пресс-службы УФСБ России по Иркутской области: Неизвестные вооруженные лица захватили заложников и под угрозой расправы над ними выдвинули политические требования. В дальнейшем в ходе совместных действий силовых структур все заложники были освобождены, а преступники, условные террористы задержаны. По результатам мероприятия проведен детальный разбор, подведены итоги. Все учебные задачи выполнены в полном объеме.

В ходе учений сотрудники спецподразделений отработали несколько вариантов захвата преступников и освобождения заложников. Чтобы еще больше усложнить задание, все операции проводили ночью. Финалом учений стало обезвреживание самодельного взрывного устройства.