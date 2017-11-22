Журналисты телекомпании UBS из Монголии примут участие в презентации туристского потенциала Забайкалья

С 24 по 25 ноября Федеральное агентство по туризму проводит выездную секцию для российских и зарубежных средств массовой информации, блогеров. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Забайкальского края.

Основной целью является популяризация и презентация туристских возможностей Забайкальского края, продвижение на внутреннем и международном туристических рынках, формирование образа региона благоприятного для туризма и отдыха, содействие повышению конкурентоспособности Забайкальского края на туристских рынка, развитию региональных туристских комплексов, продвижению туристских ресурсов и региональных туристских маршрутов.

Участники выездной секции — представители федеральных, региональных средств массовой информации, журналисты из Монголии, блогер из Израиля — примут участие в Презентации туристского потенциала Забайкальского края, которая пройдет 24 ноября в г. Чите. 25 ноября участники выездной секции будут иметь возможность познакомиться с этнокультурными туристическими маршрутами и туристическими маршрутами на территории города Читы, посетят туристские объекты, такие как Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К. Кузнецова, Читинского дацана «Дамба Брайбунлинг», военную экспозицию под открытым небом, музей «Церковь декабристов», гостиницы, спортивные и развлекательные центры.

По итогам мероприятия будут подготовлены и размещены в специализированных туристских изданиях информационные материалы о туристических ресурсах Забайкальского края. Проведение выездной секции будет способствовать продвижению этнокультурного туристского продукта, способствовать возникновению новых связей с национально-культурными обществами, что способствует увеличению востребованности данного туристского продукта. Презентация нового туристского продукта позволит в дальнейшем увеличить количество посещений учреждений культуры Забайкальского края, а также увеличить туристский поток приезжающих туристов.