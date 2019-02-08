Туристы не могут добраться до Ольхона по ледовой переправе на маршрутных автобусах

Всех пассажиров высаживают на берегу и предлагают перейти до острова пешком. А это почти 11 километров. Дело в том, что сотрудники ГИБДД останавливали водителей микроавтобусов и штрафовать за незаконную перевозку пассажиров. Им пояснили: выезд общественного транспорта на лед запрещен согласно приказу Министерства транспорта России еще с 2014 года. Как сообщили в управлении ГИБДД по Иркутской области, автоинспекторы штрафовали нарушителей и раньше, но в этот раз они схитрили и перевезли на остров пассажиров в ночное время.

Светлана РОДНИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: При выезде их, конечно, встретили сотрудники автоинспекции. Получилось, по вине недобросовестного перевозчика возникла затруднительная ситуация, в которой пострадали пассажиры. Некоторые перевозчики мало того что нарушили закон Минтранса о езде по льду, еще и имели нарушения технической составляющей своих транспортных средств.

Тем временем перевозчики на хивусах отмечают: суда на воздушной подушке загружены работой с 16 февраля по середину марта. Техники не хватает. Для местных жителей проезд на хивусах бесплатный. Для туристов стоимость составляет около 400 рублей.