Туалеты на вокзалах крупных городов с января следующего года станут бесплатными

Речь идет о вокзалах, которыми управляет дирекция железнодорожных вокзалов. Пассажиры часто жалуются на дороговизну услуги, а на 87 вокзалах этот сервис оказался убыточным. Сейчас бесплатно в привокзальные туалеты пускают только пассажиров, если у них есть билет на поезд, который прибыл на станцию не более часа назад и отправится только в течение ближайших трех часов. Также услуга бесплатна для граждан льготных категорий, в том числе ветеранов, блокадников, людей с инвалидностью, Героев Советского Союза и России, депутатов Госдумы, сенаторов, детей до 5 лет и работников РЖД.