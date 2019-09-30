Только две народные приметы о погоде выдержали проверку ученых

Об этом рассказали в Гидрометцентре России. Во-первых, если солнце красное во время захода, то следующий день будет хорошим, как и предсказывали предки. Если же солнце белесое, будет дождь. Цвет солнца, объясняют метеорологи, зависит от наличия или отсутствия фронтального раздела. Он разделяет воздушные массы, создавая оптический эффект. Вторая работающая примета о птицах, которые перед дождем летают низко. Это действительно так, ведь от повышенной влажности у мошкары намокают крылья, и охотиться ласточкам и стрижам приходится ниже. В целом сейчас синоптики могут с точностью до 99,9% предсказать погоду на три дня. Долгосрочные прогнозы погоды оправдываются на 70-80%, сообщает информационное агентство ТАСС.