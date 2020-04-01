Теперь вместо пробок индекс самоизоляции

Известный в России поисковый сервис начал следить за городской активностью. Он сравнивает значения до начала пандемии и сейчас. Если в городе тихо, то ему ставят 5 баллов. Такое значение обычно ночью. Если же людей на улицах много, как в час пик, то это 0 баллов. Чем выше индекс самоизоляции, тем сложнее вирусу распространяться, говорят разработчики. В российских городах-миллионниках в понедельник средний индекс был около 3 баллов. Улицы не пустые, но большинство людей сидит дома. В Иркутске, по данным на сегодняшнее утро, индекс 4,1 — на улице почти никого нет. В Ангарске люди подисциплинированнее. Там 4,5.