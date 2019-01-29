Студенты Приангарья присоединились к всероссийской акции «Снежный десант»

Более 200 студентов со всей области сегодня разъехались по разным районам Приангарья в составе «Снежного десанта» — акции российских студенческих отрядов. В течение пяти 5 дней они будут помогать пожилым, ветеранам, общаться со школьниками и показывать концерты.

В морозное сибирское утро, когда замерз даже ноутбук, гимн студенческих отрядов ребята поют сами. Потому как бойцам «Снежного десанта» холод уж точно не помеха.

Руслан МАНАТОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ: Ребята из университетов Иркутска, Братска, также это среднеспециальные учебные учреждения Иркутска, Братска и Усолья-Сибирского — со всей территории нашей области, участвуют в акции. Их более 200. Ребята отправятся в 19 муниципальных образований Иркутской области, где будут оказывать шефскую помощь ветеранам, пожилым людям, просто тем, кому будет нужна помощь.

Александр отправляется помогать людям в составе «Снежного десанта» уже второй год. В прошлом был простым бойцом, в этом уже командир отряда. В его подчинении студенты медицинского университета. Их 14 человек, из них 10 девочек. Сегодня отправляются в Тайшет.

Александр БРЫЗГАЛОВ, КОМАНДИР СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА: Просто мне нравится помогать, я со школы волонтерить начал. У меня большой опыт волонтерства за спиной. И здесь есть возможность съездить помочь бабушкам, провести активно каникулы в новом районе. Это очень интересно на самом деле. С бабушками очень интересно, они рассказывают истории. ВЛКСМовские бабушки, ветераны, труженики тыла — с ними интересно поговорить, про войну, про то, как они жили, как живут.

«Снежный десант» проходит в четвертый раз. В течение пяти дней ребята будут оказывать трудовую помощь ветеранам. Проводить спортивные турниры, мастер-классы по здоровому образу жизни и прикладному творчеству для школьников. К этой акции студенты готовились давно и сейчас во всеоружии доброты и участия, здорового задора и молодости отправляются в путь.