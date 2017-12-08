Сто жителей Приангарья стали победителями конкурса «Молодежь в лицах»

Это молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проявившие себя на производстве, в учебе, научной деятельности, спорте, культуре, здравоохранении, добровольчестве.

Позади муниципальные этапы, долгий отбор и соревнование. И вот, наконец, подведение итогов конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах». Даниил Кустов приехал из Саянска. В родном городе молодой человек уже получил известность — там он проводит праздники и мероприятия. Теперь — признание на более высоком уровне.

Даниил Кустов, победитель конкурса «Молодежь в лицах» (г.Саянск): Я в будущем планирую стать актером театра. И этот, как я его уже назвал, билет в мою будущую жизнь — он мне очень поможет при поступлении в институт. Так что я очень рад, что его получил, и я буду еще участвовать в таких конкурсах, потому что оно того стоит.

Здесь сегодня чествуют молодых ученых, медиков, деятелей культуры и искусства, даже целые семьи. Всего 29 номинаций. В достаточно юном возрасте конкурсанты решают вопросы государственной важности — например, в сфере молодежной политики.

Григорий Непенов, победитель конкурса «Молодежь в лицах» (г.Ангарск): Моя общественная деятельность непосредственно связана с молодежью — от 16 до 30 лет. Моя цель — повышение электоральной активности молодежи и создание кадрового резерва. Например, мы создали проект центр гражданского правового образования Иркутской области от гильдии избирателей Иркутской области. Этот проект действует достаточно успешно, мы уже запустили второй сезон и надеемся, что будет третий и последующий сезоны.

В профильное министерство поступило 238 заявок, из них выбрали сотню лучших. Организаторы отмечают, что высокий конкурс — 2,5 человека претендовали на диплом победителя — говорит о том, что такие мероприятия нужны области.

Валентина Вобликова, заместитель Председателя Правительства Иркутской области: Сердце радуется. Тот перерыв, который был у нас в проведении этого конкурса, показал, что востребованность его высочайшая. И это необходимо делать для того, чтобы сегодня увидеть на этой сцене лучших из лучших — от 14 до 30 лет. Тех, на кого мы равняемся, тех, кто будет прославлять и делать будущее не только нашей Иркутской области, но и нашей Российской Федерации.

Каждый из них — уже состоявшаяся личность, и каждый внес значительный вклад в развитие общества. Теперь — при поддержке областных властей — молодые люди смогут и дальше развиваться и направлять свой талант на благо региона.