Сроки приемной кампании в вузах страны сдвинули

Подать документы на бюджетные места в российские вузы абитуриенты этим летом могут до 10 августа. Сроки приемной кампании сдвинули. Как отметил глава Министерства образования и науки Валерий Фальков, первая волна зачисления намечена на 19 августа, вторая — на 24 число. При этом новый учебный год в Минобрнауки надеются начать вовремя — 1 сентября.