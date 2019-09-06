Специальный репортаж: 80 лет победы в битве на реке Халхин-Гол

Специальный репортаж из Монголии. Битва советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол. И победа, которой в этом году исполнилось 80 лет. Об общей войне и об одном мирном небе над головой.

Восточный аймак — самый плодородный район Монголии в долине реки Халхин-Гол. Именно здесь и случился тот самый могучий и грозный поход. 11 мая 1939 отборные соединения японской Квантунской армии напали на Монгольскую народную республику. До августа здесь шли ожесточенные бои, японцев не раз отбрасывали на восточный берег реки, но они наступали вновь. В середине августа советско-монгольское командование создает армейскую группу в 57 тысяч человек, возглавил ее комкор Георгий Жуков.

20 августа 1939 года советско-монгольские войска во главе с Жуковым и маршалом Чойблсаном перешли в решительное наступление. Армия Японии вновь попыталась вторгнуться на территорию МНР, но была отброшена окончательно. 15 сентября в Москве между СССР, Монгольской народной республикой и Японией было подписано соглашение о ликвидации военного конфликта. Эта победа оказала серьезное влияние на решение Японии не вступать в войну против СССР на стороне фашистской Германии.

Памятник маршалу Жукову. Национальному Герою Монголии. Даже жилой район здесь местные называют просто — Жуков. Человек, который не дал японцам захватить их страну. Именно здесь в Монголии в 1939 году в боях на реке Халхин-Гол начинается триумфальное шествие знаменитого маршала Советского Союза.

80 лет прошло с тех пор, но здесь, уже не в монгольской народной республике, а в другой стране, чтят память об этой битве, об этих людях. Даже самые маленькие жители этой степной страны знают, кто такой Георгий Жуков. Спасенные дети, а рядом монумент, напоминающий о тех, кто их спасал.

Поколения сменяют поколения. И вот в этом, 2019-м, на празднование 80-летия победы в битве на реке Халхин-Гол в столицу Монголии город Улан-Батор приехала уже правнучка великого маршала. Самое главное, что молодая девушка знает про своего великого предка, — это то, что у него была очень непростая судьба. И, по словам бабушки, к сожалению, в последние годы жизни ему было очень больно. Он был великий и простой человек.

Варвара ЖУКОВА, ПРАВНУЧКА МАРШАЛА ГЕОРГИЯ ЖУКОВА: Мой прадедушка очень любил отдохнуть, очень любил разные хобби, такие как рыбалка, охота, музыка. Но, к сожалению, война забрала все свободное время, он занимался военным делом. Но это тоже ему очень нравилось, и он до последнего верил в людей, верил в их честность.

«Министру обороны Монгольской народной республики товарищу Жамьянгийну Лхагвасурену. Боевой мой друг, в знак глубокого к Вам уважения прошу принять мою книгу на память о совместной борьбе с японским самураями в районе реки Халхин-Гол», — это письмо Георгий Жуков пишет своему товарищу по халхингольской битве. Самому молодому генералу Монголии Жамьянгийн Лхагвасурен. Быть боевым другом Жукова — дело почетное. Мы встретились с дочерью генерала, который стоял во главе монгольского войска плечом к плечу с великим маршалом, и благодаря мемуарам Лхагвасурена вновь окунулись в историю битвы. Все самое страшное, что случилось на той войне, сегодня дает возможность взрослым и детям жить. По-разному. Иногда просто и счастливо, иногда сложно. Но жить, любить и видеть этот мир.

Поздравить людей с великим праздником в Монголию прилетел и президент России Владимир Путин. Главу нашего государства ждали всем миром. Столица Монголии замерла в ожидании, на главной площади Сухэ-Батора все готово за несколько часов до начала мероприятия: красная ковровая дорожка, кавалерия, оркестр, почетный караул и сотни журналистов. Все ждут встречи двух президентов.

После торжественной встречи на площади и подписания двухсторонних договоров о сотрудничестве господин Баттулга и Владимир Путин возложили цветы к памятнику Жукова. А также поздравили жителей страны с праздником.

Владимир ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ: Монгольская пословица гласит: узнаешь коня, проехав на нем верхом, а человека — по его дружбе. Хочу подчеркнуть: мы искренне гордимся дружбой и братскими связями с Монголией и ее народом. И будем делать все, чтобы монгольско-российские отношения стали всеобъемлющим стратегическим партнерством. И в заключение хотел бы тепло поздравить господина президента и всех присутствующих, весь монгольский народ с 80-й годовщиной нашей общей победы на Халхин-Голе.

Высоко над Улан-Батором, на горе Зайсан, возвышается памятник советским войнам. 25-метровый гигантский монумент красноармейца. В левой руке автомат, в правой флаг победы. Это память великих людей и великих побед, которые русские и монголы совершали вместе.

Общая война и общий мир. Одно мирное небо над головой. И, как гласит гранитная надпись на горе Зайсан, жизнь ваша продолжается в нас, память ваша вечна, как жизнь.