Спасатели отмечают профессиональный праздник

Они отважны и самоотвержены. По первому зову приходят на помощь и не знают, что такое выходные. Спасатели всей России отмечают профессиональный праздник. Уже 24 года в этот день принято чествовать людей, которые, несмотря на любые трудности, время года, всегда в полной готовности.

Техногенная авария, наводнение, пожар или бытовые трудности — эти люди знают, как решить любую ситуацию. Спасатели — те, кто первые приходят на помощь. В Иркутске действуют два ведомства — федеральное и муниципальное. В каждом из них работают самоотверженные и бесстрашные сотрудники, которые всегда в готовы откликнуться на зов пострадавших. Недавняя авария на теплосетях в Академгородке показала: мобилизация и совместные отлаженные действия всех служб: от коммунальных до спасательных — приводят к положительным результатам.

Андрей ЗАЛОЗНЫЙ, НАЧАЛЬНИК ИРКУТСКОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ГАРНИЗОНА: Мы ежедневно с вами проходим тренировку жизни, мы спасаем людей, вы наши первые помощники в этом деле. Вы это доказали, пройдя аттестацию на право оказания данной помощи, вы сдавали зачеты. И я вас поздравляю.

МКУ «Безопасный город» в Иркутске самостоятельно и совместно с региональным МЧС проводят рейды по безопасности, обучающие уроки для школьников, тренировки и учения, которые никогда не проходят даром. Отрабатываются навыки по ликвидации огня, предотвращению и минимизации последствий паводков. Постоянные КЧС, ежедневный труд и ответственность. Летом такая работа позволила не допустить в областном центре затопления поселков Селиваниха и Копай.

Павел ПОПОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ г. ИРКУТСКА: Мне как бывшему военному это просто ближе. Работа с людьми, ну и экстрим какой-то. Предотвращение всего, что может повлиять на благополучие человека. Какие-то бытовые проблемы, ДТП, пожары, соответственно, приезжаем на вызов постоянно.

Сегодня отважных и смелых сотрудников спасательной службы и МКУ «Безопасный город» с праздником поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он наградил спасателей за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, успехи по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Праздник, который позволяет нам выразить благодарность тем людям, которые круглые сутки без выходных, ведь даже этот день не является выходным, стоят на страже безопасности нашего населения. В нашем МКУ — муниципальном предприятии — работают, участвуют в ликвидации нештатных ситуаций, в мониторинге.

Кроме того, сегодня отметили, что лучшей единой диспетчерской службой стала ЕДДС Иркутска.