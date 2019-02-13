Сотрудники службы по лицензионно-разрешительной работе отметили юбилей

Полвека на страже закона, который может предотвратить серьезные преступления. 12 февраля сотрудники специальной службы по лицензионно-разрешительной работе отметили юбилей. Основная задача этого ведомства — следить за всеми владельцами пистолетов, ружей, карабинов, автоматов и других стрелковых комплексов, допустимых для использования гражданскими. В Иркутск с отчетами о проделанной работе съехались специалисты из самых разных территорий региона. По их словам, правонарушения фиксируют не только среди городских владельцев опасной техники, но и у лесных охотников из глубинки.

Сергей ЗАЙЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На территории Иркутской области зарегистрировано более 80 тысяч владельцев оружия. В обращении у них находится более 150 тысяч единиц оружия. Основными нарушениями являются условия хранения оружия и несвоевременная перерегистрация и постановка на учет.

Только в прошлом году проверили почти 90 тысяч человек, изъяли свыше 6 тысяч единиц различного оружия и боеприпасов. За успехи в работе самых активных сотрудников наградило руководство, также поздравили ветеранов службы.