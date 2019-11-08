Сотрудники ОМОН провели соревнования по стрельбе из боевого стрелкового оружия

Сотрудники ОМОН провели соревнования по стрельбе из боевого стрелкового оружия

08.11.19

Не только точно попадать в мишень, но еще и делать это максимально быстро. Подразделения ОМОН Ангарска и ОМОН на транспорте управления Росгвардии по Иркутской области отметили 26 день рождения. Более 70 сильнейших сотрудников и военнослужащих силовых структур региона боролись за звание лучшего в открытом турнире по стрельбе из боевого стрелкового оружия: пистолетов, автоматов, пулеметов и винтовок. Выполняли упражнения участники со служебным вооружением и в соответствующей экипировке.

 

Александр БУГА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ОМОН (на ТРАНСПОРТЕ) УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МАЙОР ПОЛИЦИИ:

Самое главное — стрелять не только точно, но и быстро. При этом стрелкам необходимо думать, принимать быстрые решения, поражать мишень на разных дистанциях, до 300 метров.

 

Соревнования проходили в течение двух дней. Первое место заняли сотрудники СОБР управления Росгвардии по Иркутской области.

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