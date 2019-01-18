Собеседование по русскому языку ждет в феврале девятиклассников области

Экзамен перед экзаменом. Уже в феврале всех девятиклассников области ждет новое испытание — устное собеседование по русскому языку. Это своеобразный допуск к итоговой майской аттестации.

Прочитать, пересказать, выстроить монолог, а после диалог с учителем. Всего школьникам на собеседовании нужно будет выполнить четыре задания. Несложных, если к ним готовиться, комментирует девятиклассник Иван Бондарь. Сейчас он занимается по специальной брошюре и по поводу дополнительной проверки знаний не переживает.

Иван БОНДАРЬ, УЧЕНИК 9″Б» КЛАССА ШКОЛЫ №15: В принципе это не особо трудно. Поскольку нужно прочитать текст, выбрать одно из заданий дополнительных: описать картинку или провести диалог. И если ты достаточно хорошо владеешь русским языком, то это не трудно.

Тот самый текст, по которому будут оценивать знания 13 февраля, пока, как и на госэкзаменах, под грифом «секретно». Он может быть любой тематики: патриотической, духовно-нравственной, рассказ о великих людях или взаимоотношениях. Собеседование — это своеобразный допуск к основному экзамену. Конечно, с правом пересдачи. Их будет две — в марте и мае. Официально в аттестации будет стоять «зачет» или «незачет». Пока педагоги настроены оптимистично: школьники в ноябре уже прошли апробацию экзамена, поняли механизм и времени на подготовку у них было более чем достаточно.

Ольга Яцук, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ШКОЛЫ №15: Технику чтения мы начинаем проверять с начальной школы. Пересказ у нас тоже идет с начальной школы. И потом мы его не забываем, наоборот, все больше усиливаем. Ну и диалог вести – это, конечно, урок литературы. Там учат отвечать на вопросы серьезно, глубоко.

Собеседование ребенок будет проходить в собственной школе. На всю процедуру 15 минут. Учителей на собеседовании двое. Один экзаменатор — собеседник. Его роль может выполнить учитель любой специализации, например педагог по истории, музыке, ОБЖ. Второй — эксперт, учитель русского языка. Он будет выставлять баллы в специальный бланк. На собеседовании обязательна аудиозапись. На первый взгляд тестирование — чтение и пересказ текста — кажется совсем не сложным. Но педагоги отмечают: проблема в том, что дети стали гораздо меньше читать и общаться. И это, конечно, не идет на пользу умению грамотно изложить свои мысли.

Валентина ПЕРЕГУДОВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Для учителя это будет толчком неким учить детей разговаривать, продолжать эту работу. Сейчас в обществе идет такая тенденция: мы больше общаемся в социальных сетях. И чтобы дети не теряли, а развивали коммуникативные навыки, для этого это собеседование и было введено.

У нововведения уже есть сторонники и противники. Но собеседование обязательно для всех. Ну а результаты ученики узнают уже вскоре после экзаменовки. Их озвучат 19 февраля.