Служебная собака помогла найти потерявшегося в лесу мужчину

Человека спасла собака. Кинологи совместно с четвероногим сослуживцем нашли мужчину, который заблудился в лесу. Поиски длились несколько часов, и, если бы не собака по имени Ханна, все могло закончиться куда печальнее. С сотрудниками кинологической службы сегодня встретилась наша съемочная группа.

Знакомьтесь, это Ханна. За ее плечами десятки раскрытых преступлений и несколько операций спасения людей. В понедельник возле Змеиной пади в районе 41 км Байкальского тракта потерялся мужчина. На поиск выдвинулись сотрудники МЧС и полиции. Также в розыске задействовали кинолога. Только благодаря немецкой овчарке мужчина чудом остался в живых.

Владимир ГАГАРКИН, МЛАДШИЙ ИНСПЕКТОР КИНОЛОГ ЦКС ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Вдоль горы пошли, собака у меня шла параллельно курсом, в свободном поиске, метрах в 50-ти. И тут она отвлеклась, что-то ее отвлекло, и она пошла сама вверх. Метров 100 прошли, и там лежал мужчина потерявшийся. Он лежал, гнездо себе уже сделал, в позе эмбриона лежал.

Эта история как открытие сезона потеряшек, говорят полицейские. Ежегодно в лесах Иркутской области теряется более 40 человек. Как правило, это пожилые люди или дети. Большинство находят живыми, но бывают и печальные случаи. Статистика этого года уже открыла счет. Чтобы не попасть в ее число, сотрудники полиции напоминают о правилах безопасности.

Игорь МЕДВЕДЕВ, СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУВД по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Необходимо взять немного еды на случай, если вдруг поход в лес затянется на какое-то время. И самое главное — указать то направление, куда гражданин направляется в лесной массив, своим родственникам, соседям или знакомым.

Также нужно не забыть взять полностью заряженный телефон, необходимые лекарства, фонарик, свисток и быть одетым в яркую одежду. И главное — всегда рассчитывать свои силы, потому что можно заблудиться даже в трех соснах.