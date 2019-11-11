Систему поощрения водителей, не нарушающих ПДД, разрабатывают в России

Систему поощрения водителей, не нарушающих ПДД, разрабатывают в России

11.11.19

Когда метод кнута не дает должного эффекта, приходит время для поощрений. Правительство России решило вознаграждать водителей, которые не нарушают правила дорожного движения и ездят аккуратно. Такую систему запустят в тестовом режиме в 2020 году. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Максим Акимов. Подобная практика давно применяется за рубежом и отлично себя зарекомендовала. Обсуждение всех нюансов такой системы поощрения состоится в ближайшее время на комиссии по безопасности дорожного движения.

 

Денис СЛОБОДЧИКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА АВТОМОБИЛИСТОВ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Водители, которые не нарушают и у них копится бальная система, в дальнейшем, даже если произойдет нарушение, этими баллами можно будет перекрыть штрафы, не оплачивая наличными. Считаю, что эта система должна положительно повлиять на дорожную ситуацию.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.